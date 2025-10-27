Auto va a fuoco nel centro abitato | danni anche alle tubature del gas
SAN PIETRO VERNOTICO - Intorno alle 4:30 del mattino di oggi, lunedì 27 ottobre 2025, una squadra del comando dei vigili del fuoco di Brindisi si è recata a San Pietro Vernotico, in via Campania, per un incendio auto. Le fiamme, si capirà al termine dell'intervento, hanno danneggiato non solo il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
