Auto travolta a Roma il padre della ragazza alla guida | La mia Silvia ha visto Beatrice morire
La giovane, amica del cuore della 20enne deceduta nello schianto, è in coma farmacologico al San Camillo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Auto travolta a Roma, negativi i test di droga e alcol per il 22enne della Bmw $roma $autotravolta $beatricebellucci $26ottobre - X Vai su X
Tg2. . Schianto mortale a #Roma. Un'auto con 2 ragazze a bordo, è stata travolta da una macchina che correva a folle velocità, probabilmente coinvolta in una corsa clandestina. Una ventenne è morta, altri 3 sono rimasti feriti - facebook.com Vai su Facebook
Auto travolta a Roma, il padre della ragazza alla guida: "La mia Silvia ha visto Beatrice morire" - Silvia è l'amica del cuore di Beatrice Bellucci, morta nell'incidente stradale di via Cristoforo Colombo a Roma. Secondo msn.com
Folle gara di velocità a Roma, una ventenne muore travolta in auto - La vita di Beatrice Bellucci, vent'anni compiuti a marzo, si è interrotta proprio contro quel pino, sullo spartitraffico, dopo che la Mini Cooper su cui viaggiava insieme a un'amica è stata travolta ... Si legge su ansa.it
Morte Beatrice Bellucci, il padre: "I responsabili devono pagare" - Il papà della ragazza di 20 anni uccisa nello scontro frontale su via Cristoforo Colombo: "Con le corse clandestine non c'entra nulla" ... Si legge su rainews.it