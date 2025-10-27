Auto si ribalta sulla Cassia Sud tre giovani in ospedale | Gara di velocità tra due macchine

Ci sarebbe una gara di auto – non da corsa e non in pista – tra giovani dietro allo spaventoso incidente che sabato sera ha spedito tre persone in ospedale a Vetralla, in provincia di Viterbo. Secondo la procura, infatti, almeno due auto guidate da ragazzi ventenni si sarebbero sfidate in una gara di velocità lungo la Cassia Sud. Un contatto tra le vetture ha poi causato l’incidente. A 24 ore dalla tragica morte di Beatrice Bellucci, tamponata e scaraventata contro un albero da un’auto impegnata in una corsa di velocità sulla Colombo, un altra folle gara per le strade ha rischiato di essere fatale per alcuni ragazzi. 🔗 Leggi su Open.online

