Auto prende fuoco in autostrada a Origgio
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, lungo l’autostrada A8 fra Lainate e Origgio, dove un’auto è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’incendio è avvenuto all’altezza del chilometro 9, nelle vicinanze del bivio con l’A9, l’autostrada Como-Chiasso. Le cause del rogo sono al momento in corso di accertamento. Sul posto sono . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Scopri altri approfondimenti
Carsoli - paura su A24, auto prende fuoco: tempestivo l'intervento della Polstrada Vai su Facebook
#Auto prende #fuoco, attimi di paura ma il conducente si mette in salvo - X Vai su X
Auto prende fuoco in autostrada a Origgio - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 27 ottobre, lungo l’autostrada A8 fra Lainate e Origgio, dove un’auto è stata completamente avvolta ... Lo riporta ilnotiziario.net
Incidente sull'autostrada Torino-Milano a Settimo Torinese: tamponamento tra due auto, una prende fuoco. Coda per due ore - Milano, in direzione del capoluogo piemontese, nella prima mattinata di oggi, venerdì 24 ottobre 2025. torinotoday.it scrive
VOLPIANO - Auto prende fuoco dopo un incidente, tre chilometri di coda sull'autostrada in direzione Torino - Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura, la polizia stradale e gli ausiliari della viabilità. Segnala quotidianocanavese.it