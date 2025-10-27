auto precipita nella scarpata alba di paura per due ragazze

Un boato nel silenzio dell’alba ha svegliato i residenti di viale del Passero Solitario, a Recanati. Erano da poco passate le cinque quando una Ford Fiesta, con a bordo due ragazze, ha sfondato la ringhiera metallica ed è precipitata nella scarpata sotto il parcheggio di Sant’Agostino. Un volo spaventoso, da cui le giovani sono uscite quasi illese per miracolo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Macerata, che hanno provveduto a estrarre la conducente, rimasta bloccata nell’abitacolo, e a mettere in sicurezza il veicolo. Le due ragazze sono state assistite dal personale sanitario del 118, giunto sul luogo dell’incidente con un’ambulanza: entrambe sono state trasportate al pronto soccorso di Civitanova per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

