auto precipita da un ponte muore un altro ventenne lo trova il padre pompiere

L’auto con cinque ragazzi precipita dal ponte lungo la strada Baldu-L’Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura, nel nord della Sardegna. Tornavano da una festa in una casa privata. Uno di loro muore, Omar Masia. Era il figlio di un vigile del fuoco: proprio il padre è stato fra i primi a intervenire per prestare i soccorsi. L’INCIDENTE. I ragazzi tornavano da una festa: erano a bordo di una Bmw che ha sbandato ed è uscita fuori strada per cause ancora in fase di accertamento, cadendo poi dal ponte vicino a L’Agnata, la zona dove viveva Fabrizio De André. Il parapetto del ponticello non è riuscito a contenere l’impatto con l’auto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

