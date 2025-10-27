Auto in fiamme sulla statale | conducente fa appena in tempo a mettersi in salvo
BRINDISI - Ha fatto appena in tempo ad accostare. Poi l'incendio ha avvolto l'auto. Ha rischiato grosso il conducente di un'auto che ha preso fuoco durante la marcia. L'episodio si è verificato intorno alle ore 21.45 di oggi (lunedì 27 ottobre) sulla strada statale che collega Brindisi a Lecce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
