Auto in fiamme sulla statale | conducente fa appena in tempo a mettersi in salvo

Brindisireport.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Ha fatto appena in tempo ad accostare. Poi l'incendio ha avvolto l'auto. Ha rischiato grosso il conducente di un'auto che ha preso fuoco durante la marcia. L'episodio si è verificato intorno alle ore 21.45 di oggi (lunedì 27 ottobre) sulla strada statale che collega Brindisi a Lecce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

auto fiamme statale conducenteOpera, salva feriti incastrati nelle auto in fiamme: “I vestiti bruciavano, li ho tirati fuori” - 20, un frontale sulla Statale 412 della Val Tidone all’altezza di Carpiano ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Lo riporta msn.com

auto fiamme statale conducenteAuto avvolta dalle fiamme sulla A4, illeso il conducente - Attimi di paura sull’autostrada A4, nel tratto tra Pocenia e Latisana, per un’auto andata a fuoco mentre era in marcia ... Da udinetoday.it

auto fiamme statale conducenteAuto prende fuoco sulla Statale 598 Fondo Valle d’Agri a Marsico Nuovo - Il conducente della vettura, notato il fumo, è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo insieme agli ... Riporta ondanews.it

Cerca Video su questo argomento: Auto Fiamme Statale Conducente