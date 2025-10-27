Auto giù da un ponte in Sardegna | indagato il conducente positivo all’alcoltest
È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il giovane di 27 anni alla guida dell’auto, che nella notte tra sabato e domenica è precipitata da un ponticello per una decina di metri in Sardegna. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest con valori di poco superiori al limite di legge. Nessuna sostanza stupefacente è stata rilevata. Nell’incidente ha perso la vita Omar Masia, elettricista di 25 anni di Calangianus, figlio di un vigile del fuoco giunto sul posto per prestare i primi soccorsi. Domani, martedì 28 ottobre, sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Omar dalla procura di Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
Drammatico incidente, auto con 5 giovani cade da un ponte: morto il 25enne Omar Masia in Sardegna https://gazzettadelsud.it/?p=2120048 - facebook.com Vai su Facebook
Auto giù dal ponte in Gallura, conducente positivo all'alcoltest - La Procura di Tempio Pausania ha iscritti nel registro degli indagati per omicidio stradale il giovane di 27 anni che era alla guida dell'auto con 4 amici a bordo, finita fuori strada la notte tra sab ... Lo riporta msn.com
Auto con 5 giovani precipita dal ponte in Sardegna: Omar muore a 26 anni, tra i soccorsi il padre pompiere - La vettura coni 5 giovani che tornavano da una festa di laurea è caduta in un torrente causano la morte di Omar ... Si legge su fanpage.it
Sardegna, auto con 5 giovani precipita da un ponte: Omar Masia muore a 25 anni. Il padre vigile del fuoco intervenuto per i soccorsi - Omar Masia, 25 anni, è morto nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre lungo la strada per l'Agnata, nel territorio di Tempio. ilmessaggero.it scrive