È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il giovane di 27 anni alla guida dell’auto, che nella notte tra sabato e domenica è precipitata da un ponticello per una decina di metri in Sardegna. Il giovane è risultato positivo all’alcoltest con valori di poco superiori al limite di legge. Nessuna sostanza stupefacente è stata rilevata. Nell’incidente ha perso la vita Omar Masia, elettricista di 25 anni di Calangianus, figlio di un vigile del fuoco giunto sul posto per prestare i primi soccorsi. Domani, martedì 28 ottobre, sarà effettuata l’autopsia sul corpo di Omar dalla procura di Tempio Pausania. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Auto giù da un ponte in Sardegna: indagato il conducente positivo all’alcoltest