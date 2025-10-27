Autista papà e maratoneta | la lezione di resilienza di Francesco La Greca

Quella di Francesco La Greca è la storia di un uomo che ha scelto di non fermarsi mai, anche quando la vita sembrava metterlo alla prova. Quarantasette anni, napoletano d’origine ma bolognese d’adozione, padre di due figli, Francesco è un autista di Tper ed è diventato un esempio di resilienza e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it