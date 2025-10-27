Australia cresce la regolamentazione crypto ma cala la fiducia | l’adozione rallenta

Periodicodaily.com | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sondaggio Swyftx 2025 fotografa una stasi nell’adozione delle criptovalute in Australia, bloccata da sfiducia e assenza di regole certe. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

australia cresce la regolamentazione crypto ma cala la fiducia l8217adozione rallenta

© Periodicodaily.com - Australia, cresce la regolamentazione crypto ma cala la fiducia: l’adozione rallenta

Altre letture consigliate

Exchange crypto sotto la lente d'ingrandimento in Australia - Una situazione complicata sta colpendo gli exchange crypto in Australia che si trovano sotto la lente d'ingrandimento della regolamentazione. Da punto-informatico.it

Crypto Sprint USA: la nuova era della regolamentazione crypto è appena iniziata - La CFTC ha avviato il programma Crypto Sprint, puntando su chiarezza normativa, cooperazione istituzionale e innovazione sicura. Come scrive msn.com

Crypto-attività: Regolamento MiCA in dirittura d’arrivo, tra conferme e novità - È in fase di conclusione l’iter di approvazione definitivo e di pubblicazione del Regolamento MiCA, prevista per l’aprile prossimo. Riporta ipsoa.it

Cerca Video su questo argomento: Australia Cresce Regolamentazione Crypto