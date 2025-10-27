Aurora Brindisi vittoria ad Acquarica | terzo successo consecutivo e primo posto confermato
Continua il momento positivo dell'Aurora Volley Brindisi che, nella terza giornata del campionato di Serie C femminile, si impone con un netto 3-0 sul campo dell'Astra Volley (14-25, 18-25, 24-26), confermandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno.Partenza brillante per le biancazzurre. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
