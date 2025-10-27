Nato il 27 ottobre 1958 a Bushey, Hertfordshire, Inghilterra, Simon John Charles Le Bon ha iniziato come voce solare di una band punk-giovanile per diventare frontman di uno dei gruppi più influenti della musica pop degli anni ’80, Duran Duran. Cresciuto in una famiglia di origine ugonotta, Le Bon è il primogenito dei tre fratelli Le Bon. Sin da giovanissimo ha mostrato propensione per la musica e la recitazione: partecipava al coro della chiesa locale e prese parte a spot pubblicitari all’età di sei anni. Più avanti studiò arte drammatica e visse – per un periodo – in un kibbutz L'articolo. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Auguri a Simon Le Bon: l’icona che ha trasformato il rock pop in eleganza.