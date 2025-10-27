Attivisti pro Pal impediscono a Emanuele Fiano di parlare all’Università ca’ Foscari di Venezia
Un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell’Università di ca’ Foscari a Venezia, interrompendo un incontro in cui era ospite l’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano, con slogan e cartelli contro il sionismo. «Ho provato in tutti i modi a continuare – ha dichiarato Fiano – ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare». «Ennesimo episodio di violenza». A denunciare l’episodio in rete anche l’associazione “Sinistra per Israele – Due Popoli, Due Stati” di cui il parlamentare è segretario. 🔗 Leggi su Open.online
