Attivisti pro Pal impediscono a Emanuele Fiano di parlare all’Università ca’ Foscari di Venezia

Open.online | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un gruppo di attivisti pro Pal ha impedito lo svolgimento di un incontro-dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell’Università di ca’ Foscari a Venezia, interrompendo un incontro in cui era ospite l’ex parlamentare del Pd Emanuele Fiano, con slogan e cartelli contro il sionismo. «Ho provato in tutti i modi a continuare – ha dichiarato Fiano – ma hanno continuato a parlare e a dire su di me falsità. Il principio fascista che hanno loro in mente è che chi non ha idee come le loro non deve parlare».  «Ennesimo episodio di violenza». A denunciare l’episodio in rete anche l’associazione “Sinistra per Israele – Due Popoli, Due Stati” di cui il parlamentare è segretario. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Approfondisci con queste news

attivisti pro pal impedisconoAttivisti Pro Pal impediscono un incontro con Fiano (Pd) a Venezia - dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell'Università di Ca' Foscari a Venezia, interrompendo un incontro a cui ... Riporta ansa.it

attivisti pro pal impedisconoAttivisti pro Pal impediscono incontro Fiano a Ca' Foscari - dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell'Università di ca' Foscari a Venezia, interrompendo un ... Si legge su ansa.it

attivisti pro pal impediscono"Fuori i sionisti dall'Università": attivisti pro-Pal impediscono l'incontro con Emanuele Fiano (Pd) a Ca' Foscari - Foto - dibattito sulle prospettive di pace in Medioriente nell’Università di cà Foscari a Venezia, interrompendo un ... Riporta gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Attivisti Pro Pal Impediscono