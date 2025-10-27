Attivi 19 parcheggi rosa a Lanciano | ecco dove trovarli

Chietitoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciannove sono già attivi ed altri due, in corso Trento e Trieste e piazza Memmo, saranno realizzati a breve. Sono gli “stalli rosa”, i parcheggi che il Comune di Lanciano ha riservato alle donne in gravidanza e ai genitori con bambine e bambini fino al compimento dei due anni di età.Dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

