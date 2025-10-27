Attivi 19 parcheggi rosa a Lanciano | ecco dove trovarli
Diciannove sono già attivi ed altri due, in corso Trento e Trieste e piazza Memmo, saranno realizzati a breve. Sono gli “stalli rosa”, i parcheggi che il Comune di Lanciano ha riservato alle donne in gravidanza e ai genitori con bambine e bambini fino al compimento dei due anni di età.Dopo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Dove sono i parcheggi? In occasione della Fiera saranno attivi diversi parcheggi pubblici dislocati attorno all’area di Bresseo per agevolare l’accesso e la viabilità. ? PARCHEGGIO A – Via Tullio Lombardo (Bretellin - facebook.com Vai su Facebook
Terni. Parcheggi rosa: arrivano i primi 15 stalli - Il consiglio comunale, nell'ultima seduta, ha approvato l'istituzione degli stalli riservati alla sosta, fino a un massimo di due ore, per le donne in ... Lo riporta ilmessaggero.it
Terni, spuntano in città 150 parcheggi in rosa - TERNI A breve potrebbero "spuntare" in città altri 150 parcheggi in rosa, ossia 150 stalli riservati alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che viaggiano in auto con figli al di sotto dei 2 ... Riporta ilmessaggero.it
Parcheggi rosa. Multa a chi li usa illecitamente - Il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato un regolamento per disciplinare la sosta nei parcheggi rosa comunali dedicati a donne in gravidanza e genitori con bambini fino a 2 anni. Riporta lanazione.it