Attentato dinamitardo a Ostia per un conto non pagato al ristorante arresti e video del maxi blitz

Notizie.virgilio.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due arresti a Ostia per minacce, attentati dinamitardi e detenzione di esplosivi: dissidi con ristoratori e spaccio alla base delle indagini. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

