Attacchi aerei Idf a Khan Younis droni su Gaza Ci sono morti L’Egitto invia 12 mezzi pesanti per la ricerca dei corpi
"Non siamo d'accordo": Claudia Sheinbaum del Messico si esprime contro gli attacchi aerei statunitensi - facebook.com Vai su Facebook
L'#Idf risponde ad #Hamas: nuova ondata di attacchi aerei nella Striscia di #Gaza - X Vai su X
Medio Oriente «Attacchi aerei Idf a Khan Younis, droni contro Gaza» - Al Jazeera Arabic riferisce che l'esercito israeliano ha lanciato tre attacchi aerei contro edifici nella parte orientale di Khan Younis, nel sud di Gaza. Lo riporta bluewin.ch
Nuovi attacchi dell’Idf nella Striscia, 33 morti. Netanyahu ordina stop aiuti a Gaza - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, ha ordinato la chiusura di tutti i valichi verso la Striscia di Gaza e di interrompere la consegna degli aiuti umanitari in risposta alla violazione ... Come scrive editorialedomani.it
Gaza, soldato israeliano ucciso da un cecchino di Hamas dopo la firma dell'accordo. E l'Idf continua gli attacchi - Un soldato riservista dell'Idf è stato ucciso giovedì pomeriggio in un attacco di cecchini di Hamas a Gaza City. Segnala ilmattino.it