Atripalda verifiche post-sisma a scuole e impianti sportivi | nessun danno
"Stamattina il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale ha completato accurate verifiche strutturali su tutti gli edifici scolastici e sugli impianti sportivi di competenza comunale. Gli esiti dei controlli sono positivi: non sono stati riscontrati danni né situazioni di rischio. Pertanto, da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
