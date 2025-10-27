Atp Parigi Bercy 2025 oggi in campo gli italiani Cobolli Darderi e Sonego | orario e dove vederli
Flavio Cobolli e Luciano Darderi sono i primi dei tre italiani a scendere in campo oggi, 27 ottobre, al torneo Atp Parigi Bercy 2025. Il romano debutta contro il ceco Thomas Machac (31) a partire dalle 11. Sarà un déjà-vu: l’azzurro l’ha battuto questa settimana al primo turno al torneo di Vienna (vinto da Jannik Sinner) ottenendo così la prima vittoria in quattro confronti diretti, a tutti i livelli. Darderi invece inizia la sua avventura a Parigi sul campo principale, sempre a partire dalle 11, contro il francese Arthur Cazaux. Lorenzo Sonego invece se la vedrà contro lo statunitense Korda nel pomeriggio, non prima delle 15. 🔗 Leggi su Lapresse.it
