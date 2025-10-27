Atp Parigi 2025 quando gioca Sinner e contro chi
Un giorno di riposo e si torna in campo. Reduce dal trionfo sul cemento di Vienna contro Alexander Zverev, Jannik Sinner si appresta a ripartire dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione. L’azzurro, testa di serie numero due del ranking e del tabellone, debutterà direttamente al secondo turno in virtù della sua posizione in classifica. Affronterà uno fra il belga Zizou Bergs e l’americano Alex Michelsen, mercoledì 29 ottobre. La partita sarà visibile, come tutto il resto del torneo, sui canali Sky Sport e in diretta streaming sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. Atp Parigi 2025, il possibile cammino di Sinner fino alla finale. 🔗 Leggi su Lettera43.it
