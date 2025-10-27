atp parigi 2025 il trio cobolli darderi sonego insegue il pass per i sedicesimi di finale

La domenica conclusa con la splendida affermazione di Jannik Sinner nel torneo di Vienna è già stata archiviata. Tutto è pronto per dare il via al torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione. I più forti del circuito sono pronti a fronteggiarsi per regalare al pubblico una settimana di tennis spettacolare nella quale si scioglieranno, molto probabilmente, i nodi relativi agli ultimi partecipanti alle Finals di Torino. Nella prima giornata della competizione parigina l’Italia schiera un trio ambizioso che punta ai sedicesimi di finale. Flavio Cobolli, numero 22 del ranking, ritrova sulla sua strada il ceco Tomas Machac, superato la scorsa settimana all’esordio nel torneo di Vienna. 🔗 Leggi su Oasport.it

