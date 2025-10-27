Atp Parigi 2025 il programma completo | date italiani in campo e dove vedere le partite

Inizia l’ultimo Masters 1000 della stagione 2025 di tennis. Dal 27 ottobre al 2 novembre, i maestri della racchetta fanno infatti tappa alla Defense Arena di Parigi – Bercy per il torneo indoor francese in cui si decideranno anche gli ultimi qualificati alle Atp Finals di Torino, in programma a distanza di una sola settimana. Cinque gli italiani al via, tra cui Jannik Sinner – fresco vincitore sul cemento di Vienna – e Lorenzo Musetti già al secondo turno in quanto teste di serie. Tutte le partite sono visibili in diretta televisiva sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now Tv e Tennis Tv. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Atp Parigi 2025, il programma completo: date, italiani in campo e dove vedere le partite

