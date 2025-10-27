ATP Parigi 2025 avanzano Norrie Bublik e Rublev Bergs sfiderà Sinner

Nella prima giornata del torneo ATP di Parigi, ultimo Masters 1000 della stagione, il britannico Norrie supera il match d’esordio e si regala la sfida con Carlos Alcaraz. Avanzano al secondo turno, senza eccessivi patemi, anche il kazako Alexander Bublik e il russo Andrey Rublev. Sarà il belga Zizou Bergs a sfidare Jannik Sinner. Un brillante Flavio Cobolli è il primo a guadagnare la qualificazione al secondo turno. L’azzurro domina il ceco Tomas Machac 6-1 6-4 in appena cinquantacinque minuti e si guadagna la sfida con Ben Shelton. Rientro in grande stile per Grigor Dimitrov. Il bulgaro esce alla distanza e vince 7-6(5) 6-1 con il francese Giovanni Mpetshi Perricard in un’ora e trentasei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Parigi 2025, avanzano Norrie, Bublik e Rublev. Bergs sfiderà Sinner

