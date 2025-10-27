Atletico Ascoli super Gran tris al Chieti
Chieti 0 Atletico Ascoli 3 (4-3-3): Zanin; Oddo (25’st Busatto), Guerriero, Sabba, Gallo; Pinto (31’st Giampaolo), Grandis, Gueye (9’st Pracek); Vuthaj, Ceccarelli, Allessi (9’st De Souza). A disp. Mercorelli, Scipioni, Conti, Surricchio, Donsah. All. Del Zotti ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Di Giorgio; Mazzarani, D’Alessandro, Feltrin; Bucco, Coppola (30’st Sbrissa), Vechiarello, Minicucci (18’st Muro), Sardo (28’st Antoniazzi); Didio (16’st Belloni), Maio (38’st Forgione). A disp. Galbiati, Carbone, Moscarini, Oddi. All.: Seccardini Arbitro: Volpi di La Spezia Reti: 42’pt Didio, 33’st Muro, 40’st Forgione Note – Spettatori 300 circa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
