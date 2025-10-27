Atina zucche in piazza
Il 1° novembre 2025, a partire dalle ore 16:00, torna l’evento più divertente e colorato dell’autunno: Zucche in Piazza, organizzato dal Bartolomucci Café. Una giornata speciale dedicata ai bambini e alle famiglie, con laboratori creativi, animazione e tante sorprese a tema Halloween.Zucche in. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
