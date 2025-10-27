Atalanta-Milan recuperato Loftus-Cheek ma c’è un altro assente L’idea di Allegri

Il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek ha smaltito l'affaticamento muscolare patito in Nazionale e che gli ha fatto saltare le ultime due partite del Milan contro Fiorentina e Pisa: pronto per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, recuperato Loftus-Cheek ma c’è un altro assente. L’idea di Allegri

