Atalanta-Milan la vigilia | le parole di Allegri il punto infortunati e la formazione

Pianetamilan.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, lunedì 27 ottobre: domani i rossoneri di Massimiliano Allegri saranno in campo a Bergamo contro l'Atalanta. Movimenti interessanti sul fronte mercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

atalanta milan la vigilia le parole di allegri il punto infortunati e la formazione

© Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, la vigilia: le parole di Allegri, il punto infortunati e la formazione

