Atalanta-Milan Di Stefano | Che arrivi un ottimo avversario per me è una cosa positiva

Peppe Di Stefano, giornalista sportivo è stato ospite di Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube: le parole sul Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Di Stefano: “Che arrivi un ottimo avversario per me è una cosa positiva”

Contenuti che potrebbero interessarti

LIVE MN - A breve la conferenza stampa di Max Allegri per Atalanta-Milan - X Vai su X

Verso Atalanta-Milan, spunta l’idea di Allegri Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero starebbe pensando a una soluzione a sorpresa per la sfida di Bergamo: Saelemaekers potrebbe agire da seconda punta alle spalle di Leao Gimenez vers - facebook.com Vai su Facebook

Di Stefano: "Che arrivi un ottimo avversario è positivo: il Milan ci ha abituato a grandi reazioni" - Peppe Di Stefano, ospite di Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, parla del momento dei rossoneri dopo il pareggio casalingo col Pisa: L’Atalanta arriva al momento giusto oppure era ... Si legge su milannews.it

Verso Atalanta – Milan, Allegri tra infortuni e recuperi: doppia notizia - Il Milan mette nel mirino la sfida contro l'Atalanta, ma Allegri deve fare i conti con due notizie arrivate da Milanello ... Segnala spaziomilan.it

Atalanta alla prova del Milan, Juric: “Pronti a giocare una grande partita” - Il tecnico croato deve scegliere se schierare un trequartista dietro le punte oppure il tridente offensivo ... Lo riporta ilgiorno.it