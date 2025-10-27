Atalanta-Milan Allegri sulla squadra | La rosa è forte Abbiamo fatto buone partite

L'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan: le sue parole sulla squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Allegri sulla squadra: “La rosa è forte. Abbiamo fatto buone partite”

L'allenatore dell'Atalanta alla vigilia della sfida con il Milan ha espresso la sua opinione sulla fine dell'esperienza di Tudor sulla panchina bianconera

A breve la conferenza stampa di Max Allegri per Atalanta-Milan

Juric: "Mi dispiace molto per Tudor". Su Allegri e la formazione per Atalanta-Milan... - Le parole del tecnico dei bergamaschi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro i rossoneri

Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan: "Leao deve essere più decisivo, Nkunku sta migliorando" - Sul fronte individuale, Allegri ha lodato il miglioramento di Nkunku, che sta dimostrando di crescere fisicamente e mentalmente.

Atalanta-Milan è un test fondamentale per le ambizioni di Allegri: pronostico - Milan quote analisi statistiche precedenti 9ª giornata Serie A in programma martedì 28 ottobre alle 20.