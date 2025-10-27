Atalanta-Milan Allegri sugli arbitri | Arbitrare non è semplice Devono fare esperienza

L'allenatore rossonero, Massimiliano Allegri ha parlato nella conferenza stampa pre Atalanta-Milan: le sue parole sugli arbitri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta-Milan, Allegri sugli arbitri: “Arbitrare non è semplice. Devono fare esperienza”

Altri contenuti sullo stesso argomento

LIVE MN - A breve la conferenza stampa di Max Allegri per Atalanta-Milan - X Vai su X

Verso Atalanta-Milan, spunta l’idea di Allegri Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero starebbe pensando a una soluzione a sorpresa per la sfida di Bergamo: Saelemaekers potrebbe agire da seconda punta alle spalle di Leao Gimenez vers - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Allegri: "Leao può fare 20 gol. Arbitri? Ci vuole più serenità" - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta- Come scrive tuttomercatoweb.com

Allegri: “Mi dispiace molto per Tudor. Gli arbitri? Possono sbagliare, accettiamo errori” - I rossoneri andranno in scena alla New Balance Arena contro l'Atalanta di Juric. Secondo msn.com

MILAN - Allegri: "Gli arbitri sbagliano come noi, serve serenità" - Arbitrare è molto difficile in questo calcio dove la velocità è pazzesca e ci sono molti contrasti. Scrive napolimagazine.com