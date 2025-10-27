Milano, 27 ottobre 2025 - “Il calendario fino alla prossima sosta ci mette di fronte a partite difficili, ma anche col Pisa ci siamo complicati la vita. Ora conta l'Atalanta. Recuperiamo Loftus-Cheek, Estupinan con la Roma, col Parma forse Pulisic. Poi, dopo la sosta, ci sarà quasi tutta la rosa a disposizione. Ora abbiamo un numero ristretto di calciatori, ma sufficienti per affrontare queste partite ”. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Atalanta-Milan, in programma domani alle 20.45. In avanti è ballottaggio tra Nkunku e Gimenez: “Nkunku sta crescendo di condizione. Dopo la nazionale è stato un po' fermo per un problema al dito. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta-Milan, Allegri: “Leao può arrivare a 20 gol, la rosa va bene così”