Atalanta le ultime verso il Milan | Scamacca può partire dal 1' Rientra Kossounou
Il difensore avrà il compito di limitare Leao. E Juric studia pure la coesistenza fra Lookman e Sulemana: magari in corsa, con il 4-2-3-1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
. @acmilan | Le ultime in vista dell’Atalanta: Loftus-Cheek in gruppo; ancora differenziato per Estupiñan - X Vai su X
I nerazzurri dell'Atalanta non trovano il gol contro lo Slavia Praga e collezionano il terzo pareggio nelle ultime quattro gare - facebook.com Vai su Facebook
Loftus-Cheek, Rabiot, Pulisic, Estupinan, Jashari: chi recupera e chi gioca Atalanta-Milan - Ancora verso il forfait Estupinan: le ultime dall’infermeria rossonera e chi gioca Atalanta- Lo riporta msn.com
Ultime Milan: Allegri deluso, si va verso un’esclusione pesante verso l’Atalanta - Non c’è tempo per pensare all’occasione sprecata venerdì, il Milan torna in campo domani ed Allegri valuta cambi in attacco. Da notiziemilan.it
Verso Atalanta-Milan: Loftus recuperato, ancora out Estupinan - In vista della trasferta di domani sera sul campo dell'Atalanta, Massimiliano Allegri recupera Ruben Loftus- Secondo milannews.it