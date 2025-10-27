Atalanta le ultime su Lookman Scamacca Kossounou e Kolasinac in vista del Milan

Conferenza stampa per Juric alla vigilia del match contro i rossoneri, valido per la 9ª giornata di Serie A 2025-26. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Atalanta, le ultime su Lookman, Scamacca, Kossounou e Kolasinac in vista del Milan

Atalanta, il 4-2-3-1 torna d’attualità: Lookman e Sulemana insieme, opzione reale - 1 rientra nei piani di Juric: Lookman e Sulemana insieme testati a Cremona. Scrive calcioatalanta.it

Atalanta, segna poco ma ha le armi per sbloccarsi: Lookman e Scamacca guidano la riscossa - L’Atalanta segna poco ma continua a creare occasioni: Lookman e Scamacca le chiavi per superare il momento. Riporta calcioatalanta.it

Atalanta-Milan, Juric: «Paghiamo i problemi dell'estate e le emozioni contro lo Slavia. Contento di Kristovic, Kossounou andrà su Leao - I tecnico prepara la partita di domani e fa il punto sulla pareggite: «Allegri contento per un punto a Pisa, noi in depressione» ... Si legge su bergamo.corriere.it