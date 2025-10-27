Atalanta la luce in fondo al tunnel | il difensore può tornare tra i convocati per il Milan

Dopo più di sei mesi è pronto a tornare a disposizione Sead Kolasinac, ormai completamente ristabilito dopo il grave infortunio della passata stagione. Lo riferisce stamattina la Gazzetta in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Atalanta, la luce in fondo al tunnel: il difensore può tornare tra i convocati per il Milan

