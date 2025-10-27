Sfatare una maledizione per abbatterne un’altra. In questo caso, una ha le sembianze di una ‘ X’ gigante, il simbolo del pareggio che attanaglia la Dea da quattro partite senza riuscire ad uscirne, mentre l’altra è. Massimiliano Allegri. L’allenatore che a Bergamo in Serie A nelle ultime undici partite giocate contro l’Atalanta non ha mai perso: è successo una volta in Coppa Italia nel gennaio 2019 (3-0), poi in campionato una volta all’Allianz Stadium (0-1 di Malinovskyi). Sono le uniche due sconfitte nelle ultime 21 partite. Un trend simile a quello di Simone Inzaghi, che in quattro stagioni sulla panchina del’Inter ha mantenuto l’imbattibilità contro la Dea, mentre in passato da tecnico della Lazio aveva sofferto decisamente di più: l’Atalanta lo ha battuto soltanto in 5 occasioni su 22, percentuale comunque inferiore al 20% (6 su 30) appena di sconfitte che Allegri ha contro i bergamaschi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Atalanta, arriva il Milan di Allegri: la maledizione dei pareggi non è l’unico tabù da sfatare