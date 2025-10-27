Bergamo, 27 ottobre 2025 – Domani sera l’Atalanta vuol ritrovare contro il Milan i gol che stanno arrivando con il contagocce (tre reti nelle ultime quattro giornate) e il successo che manca in campionato dal 20 settembre sul campo del Torino. Il turno infrasettimanale contro il Diavolo, in programma alla New Balance Arena, alle 20.45, diventa uno snodo cruciale nella corsa per l’Europa per la Dea, dopo quattro pareggi consecutivi. “Quando non riesci a segnare bisogna mantenere alta la calma e la concentrazione e non abbassare il livello della prestazione. Il primo tempo contro la Cremonese non mi è piaciuto ma non abbiamo regalato niente, ma è chiaro che non possiamo giocare sempre per novanta minuti con il ritmo che abbiamo tenuto contro la Lazio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta alla prova del Milan, Juric: "Pronti a giocare una grande partita"