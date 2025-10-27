Associazione Mondragone Bene Comune | la negazione dell’evidenza

Tempo di lettura: 5 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota dellAssociazione Mondragone Bene Comune:  Ma come dobbiamo fare con questo? Sappiamo che viviamo il tempo della crisi della verità, come scrive Byung-chul Han in “Infocrazia ”. E sappiamo che “ Coloro che sono ciechi ai fatti e alla realtà rappresentano un pericolo maggiore per la verità rispetto ai bugiardi ”. Sappiamo però anche che il “coraggio della verità ” (parresia) dovrebbe obbligare le persone che agiscono politicamente a dire ciò che è vero, a prendersi cura della Comunità usando un “ discorso ragionevole e vero ”. Chi governa una Comunità ha certamente la cosiddetta libertà d’opinione, ma dovrebbe innanzitutto avere la “ libertà della verità ”, la sola a dare origine a una vera democrazia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

