Assist alle compagnie telefoniche che vogliono aumentare le tariffe | l’emendamento di Forza Italia al ddl Concorrenza

Il disegno di legge annuale sulla concorrenza, all’esame del Senato, potrebbe essere modificato da emendamenti che rischiano di incidere direttamente sulle tasche e sulla privacy di milioni di utenti. In particolare quello presentato in extremis a fine settembre dai senatori di Forza Italia Antonio Trevisi, Adriano Paroli e Dario Damiani, che punta a reintrodurre la possibilità per le compagnie telefoniche di agganciare automaticamente le tariffe all’andamento dell’inflazione. La sorte della proposta si dovrebbe conoscere domani: la commissione Industria, convocata per martedì pomeriggio, dovrà procedere a un esame a tappe forzate per arrivare in Aula e ottenere il primo via libera entro giovedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

