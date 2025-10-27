Assemblea Nato sul Mediterraneo a Palazzo Reale Schifani | Sicilia modello di convivenza pacifica
“Essere protagonisti o scivolare nell'isolamento”. Con queste parole il presidente della Regione Renato Schifani ha sintetizzato la sfida che attende la Sicilia nel contesto geopolitico attuale e futuro, durante il seminario parlamentare sulla sicurezza del bacino del Mediterraneo che si è svolto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Il Presidente della Regione Siciliana Schifani interviene all’Assemblea della NATO - Il Presidente della Regione Siciliana Renato Schifani è intervenuto al seminario parlamentare sulla sicurezza del bacino del Mediterraneo, che si ... 98zero.com scrive
MEDITERRANEO, SEMINARIO PARLAMENTARE A PALERMO CON 18 PAESI NATO E PARTNER - Oggi, lunedì 27 ottobre, a Palermo, nella cornice dell’Assemblea Regionale Siciliana, si tiene il Seminario parlamentare sulla sicurezza nel Bacino del Mediterraneo promosso dalla Deleg ... Da 9colonne.it
Amb. Buccino incontra delegazione Assemblea parlamentare Nato - L'ambasciatore Giuseppe Buccino Grimaldi ha ricevuto in Residenza, negli splendidi saloni del Palazzo Amboage, la delegazione italiana presso l'Assemblea Parlamentare della Nato, guidata dal ... Lo riporta ansa.it