Asse Mediano | chiusa l’entrata di Mugnano verso Capodichino Circumvallazione in tilt

Mattinata di passione per gli automobilisti dell’area nord. L’entrata dell’asse mediano di Mugnano in direzione Capodichino è stata improvvisamente chiusa al traffico, provocando lunghe code e forti rallentamenti lungo tutta la circonvallazione esterna e nei comuni limitrofi. La chiusura, avvenuta intorno alle prime . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Asse Mediano: chiusa l’entrata di Mugnano verso Capodichino. Circumvallazione in tilt

