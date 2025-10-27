Assassin’s Creed Shadows Vs Ghost of Yotei | un report svela chi ha venduto di più su PS5

Chi ha vinto la sfida del Giappone virtuale su PlayStation 5? I dati raccolti da Alinea Analytics mettono a confronto due dei titoli più discussi del 2025: Assassin’s Creed Shadows di Ubisoft e Ghost of Yotei di Sucker Punch. Due open world ambientati nel Giappone feudale, due visioni diverse di uno stesso sogno samurai. Eppure, almeno su PS5, la battaglia delle vendite sembra già avere un vincitore chiaro. Nel dettaglio, Alinea Analytics riporta che Ghost of Yotei ha venduto 2,5 milioni di copie in meno di tre settimane dall’uscita, mentre Assassin’s Creed Shadows ha raggiunto 2,4 milioni di unità su PS5 in sette mesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it

