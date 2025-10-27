Assassin’s Creed Shadows Vs Ghost of Yotei | un report svela chi ha venduto di più su PS5
Chi ha vinto la sfida del Giappone virtuale su PlayStation 5? I dati raccolti da Alinea Analytics mettono a confronto due dei titoli più discussi del 2025: Assassin’s Creed Shadows di Ubisoft e Ghost of Yotei di Sucker Punch. Due open world ambientati nel Giappone feudale, due visioni diverse di uno stesso sogno samurai. Eppure, almeno su PS5, la battaglia delle vendite sembra già avere un vincitore chiaro. Nel dettaglio, Alinea Analytics riporta che Ghost of Yotei ha venduto 2,5 milioni di copie in meno di tre settimane dall’uscita, mentre Assassin’s Creed Shadows ha raggiunto 2,4 milioni di unità su PS5 in sette mesi. 🔗 Leggi su Game-experience.it
News recenti che potrebbero piacerti
Otto anni da quando Bayek ha camminato sulle sabbie d'Egitto... Buon anniversario ad $AssassinsCreedOrigins - X Vai su X
Ghost of Yotei fa una partenza a razzo: circa 2,5 milioni di copie vendute su PS5 in meno di tre settimane, superando Assassin’s Creed Shadows nello stesso arco temporale. https://gametimers.it/ghost-of-yotei-supera-le-vendite-di-assassins-creed-shadows - facebook.com Vai su Facebook
Assassin's Creed Shadows vs Ghost of Yotei: chi ha venduto di più su PS5? Alinea Analytics dà una risposta - Ghost of Yotei è stato in grado di vendere più di Assassin's Creed Shadows su PlayStation 5? Da msn.com
Assassin’s Creed Shadows Vs Ghost of Tsushima, un video confronta i due giochi - Il confronto tra Assassin’s Creed Shadows e Ghost of Tsushima continua ad accendere il dibattito tra i fan, ed ora un nuovo video confronto fornisce un’analisi diretta sulle differenze che ... Riporta game-experience.it
Assassin's Creed Shadows vs Ghost of Tsushima: due approcci diversi nel raccontare il Giappone feudale - Il Giappone medievale ha, soprattutto negli ultimi anni, esercitato un fascino irresistibile sull’immaginario pop, tra samurai, ninja e paesaggi mozzafiato. Come scrive everyeye.it