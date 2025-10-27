Assalto pullman | stop alle trasferte dei tifosi di Pistoia Basket e Rieti

Per i toscani la disposizione del Viminale vale fino al 31 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Assalto pullman: stop alle trasferte dei tifosi di Pistoia Basket e Rieti

Un assalto al pullman del Pistoia Basket. Una follia, che ha spezzato la vita di Raffaele Marianella, l’autista che voleva solo fare il suo lavoro. Oggi il palazzetto si è fermato in silenzio, con un dolore che ha unito tutti. A Raffaele, il nostro pensiero. Alla sua fami - facebook.com Vai su Facebook

#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X

L’assalto tragico al bus: stop alle trasferte per i tifosi del Pistoia Basket fino a fine 2025 - Il provvedimento del Viminale riguarda anche Rieti, i cui sostenitori non potranno viaggiare per seguire la squadra fino al termine della stagione, playoff o playout compresi. Secondo msn.com

Assalto al bus, stop alle trasferte dei tifosi basket di Rieti e Pistoia - Lo ha deciso il Viminale, con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale ha stabilito la chiusura fino al 31 dicembre 2025 (per la società Pistoia basket 2000) e fi ... Lo riporta tg24.sky.it

Agguato al bus, stop alle trasferte per i tifosi di Rieti e Pistoia - Nella città laziale gare a porte chiuse fino al termine delle indagini (ANSA) ... Secondo ansa.it