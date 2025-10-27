Assalto pullman Pistoia Basket | martedì i funerali di Marianella La società apre un conto per aiutare la famiglia
Domani, martedì 28 ottobre, alle 11.30, nella chiesa di S. Sebastiano in via della stazione a Cesano di Roma, si svolgeranno i funerali di Raffaele Marianella, l'autista romano di 65 anni morto il 19 ottobre 2025, a Rieti, in seguito all'agguato al pullman che stava riportando un gruppo di tifosi a Pistoia, dopo l'incontro di pallacanestro contro la Sebastiani basket Rieti. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Argomenti simili trattati di recente
Un assalto al pullman del Pistoia Basket. Una follia, che ha spezzato la vita di Raffaele Marianella, l’autista che voleva solo fare il suo lavoro. Oggi il palazzetto si è fermato in silenzio, con un dolore che ha unito tutti. A Raffaele, il nostro pensiero. Alla sua fami - facebook.com Vai su Facebook
#Juorno #Rieti, assalto al #pullman dei #tifosi di #basket: emessi 9 #daspo contro #ultras reatini - X Vai su X
Assalto al pullman del Pistoia basket, fermati tre ultrà vicini all'estrema destra - Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Da ansa.it
Assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, tre ultrà fermati: "Gravi indizi di colpevolezza" - Nella sassaiola è rimasto ucciso l'autista di scorta del mezzo. Riporta adnkronos.com
Assalto pullman Pistoia basket, fermati 3 ultrà per omicidio: “Gravi indizi colpevolezza” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Assalto pullman Pistoia basket, fermati 3 ultrà per omicidio: “Gravi indizi colpevolezza” ... Lo riporta tg24.sky.it