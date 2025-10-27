Assalto pullman Pistoia Basket | martedì i funerali di Marianella La società apre un conto per aiutare la famiglia

Domani, martedì 28 ottobre, alle 11.30, nella chiesa di S. Sebastiano in via della stazione a Cesano di Roma, si svolgeranno i funerali di Raffaele Marianella, l'autista romano di 65 anni morto il 19 ottobre 2025, a Rieti, in seguito all'agguato al pullman che stava riportando un gruppo di tifosi a Pistoia, dopo l'incontro di pallacanestro contro la Sebastiani basket Rieti. L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

