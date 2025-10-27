Assalto portavalori in A14 direzione Pescara l' esplosione del blindato poi la sparatoria | chiusa l' autostrada code chilometriche
Assalto a un portavalori sulla A14 Bologna-Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). La rapina. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Assalto al portavalori in A14 direzione Pescara, l'esplosione del blindato poi la sparatoria: chiusa l'autostrada - Taranto all'altezza del chilometro 248,5, in direzione Pescara, nel tratto tra Loreto (Ancona) e Civitanova Marche (Macerata). Lo riporta ilmessaggero.it
L'esplosione e assalto a un portavalori in autostrada A14: la sparatoria e la fuga VIDEO - Una esplosione, poi dei colpi di arma da fuoco: assalto armato a un portavalori, all'altezza del km 248,5 in direzione Pescara. msn.com scrive
Assalto a portavalori tra Loreto e Civitanova Marche: chiusa l’A14 - Traffico chiuso, in entrambe le direzioni, tra Loreto - Riporta msn.com