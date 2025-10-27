Assalto in autostrada presi 3 banditi Uno di loro di Cerignola ferito ad una gamba | la fuga ripresa da un cellulare

27 ott 2025

CIVITANOVA - Sono in custodia tre componenti della banda di rapinatori che questo pomeriggio intorno alle 18 hanno assaltato due furgoni portavalori della Mondialpol, sulla corsia sud dell’A14, in prossimità del casello di Porto Recanati. Nonostante uno abbia avuto la fiancata squarciata. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

