Assalto al bus stop alle trasferte dei tifosi basket di Rieti e Pistoia

Tg24.sky.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stop alle trasferte per i tifosi delle squadre di basket di Pistoia e Rieti. Lo ha deciso il Viminale, con un provvedimento firmato dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il quale ha stabilito la chiusura fino al 31 dicembre 2025 (per la società Pistoia basket 2000) e fino a fine stagione (per la società Rsr Sebastiani Rieti) dei settori ospiti degli impianti sportivi dove si disputano gli incontri in trasferta. La decisione arriva a seguito dell'assalto al pullman dei tifosi del Pistoia del 19 ottobre scorso, nel quale è morto l'autista 65enne Raffaele Marianella. Per l'agguato sono in carcere, con l'accusa di omicidio volontario aggravato, tre ultrà della Sebastiani basket di Rieti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

assalto al bus stop alle trasferte dei tifosi basket di rieti e pistoia

© Tg24.sky.it - Assalto al bus, stop alle trasferte dei tifosi basket di Rieti e Pistoia

