Assalto a un portavalori in A14 nelle Marche | forte boato con esplosione del veicolo blindato poi la sparatoria La diretta

Porto Recanati (Macerata), 27 ottobre 2025 – Assalto a un portavalori in autostrada con sparatoria. E’ successo attorno alle 18 di oggi nel tratto di A14 nel territorio di Porto Recanati, all’altezza della zona industriale, nella carreggiata in direzione sud. I testimoni parlano di un forte boato con l’esplosione del veicolo blindato. Un’auto è andata in fiamme. A entrare in azione sarebbe stata una banda armata composta da circa otto persone. Prima di far esplodere il portavalori, i malviventi avrebbero sparso chiodi su tutta la carreggiata e piazzato un’autocisterna di traverso. Durante la sparatoria uno dei rapinatori è rimasto ferito a una gamba ed è stato portato al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

