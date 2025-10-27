Assalto a portavalori tra Loreto e Civitanova Marche | chiusa l’A14
Traffico chiuso, in entrambe le direzioni, tra Loreto – in provincia di Ancona – e Civitanova Marche – nel Maceratese – per l’assalto ad un portavalori all’altezza di Porto Recanati. Il fatto è avvenuto al chilometro 248,5 in direzione Pescara. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia stradale, che stanno effettuando gli accertamenti per la ricostruzione dell’evento e il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e i carabinieri. Attualmente il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Pescara e 2 km di coda in direzione Ancona. 🔗 Leggi su Lapresse.it
