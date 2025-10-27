ASL Roma 3 firmato accordo con i Medici di Medicina Generale per gli screening del colon retto
Roma, 27 ottobre 2025 – Questo pomeriggio, nella sede della ASL Roma 3 in via di Casal Bernocchi a Roma, è stato firmat o l’accordo tra la ASL Roma 3 e i Medici di Medicina Generale (MMG), per la loro partecipazione, con adesione personale e su base volontaria, al programma regionale di prevenzione oncologica per lo screening del tumore del colon retto. Alla firma dell’accordo erano presenti il Direttore Generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli, il Vicesegretario Regionale Vicario della FIMMG Lazio, Alberto Chiriatti, il delegato sindacale dello Snami, Andrea Filabozzi, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei MMG, i corsisti di Medicina Generale e Maria Rita Noviello, Direttore Screening oncologici ASL Roma 3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Firmato oggi a Roma il Protocollo d’Intesa strategico tra l’Associazione Bancaria Italiana e l’Associazione Dimore Storiche Italiane (A.D.S.I.),dal Presidente ABI Antonio Patuelli e della Presidente Nazionale A.D.S.I. Maria Pace Odescalchi. «Il patrimonio c - facebook.com Vai su Facebook
Firmato a Roma il protocollo tra Ministero del Lavoro e @CNG_Italia per promuovere la consapevolezza previdenziale dei giovani, con focus su #previdenza e #welfare. In arrivo una piattaforma per informare, educare e simulare le scelte previdenziali. htt - X Vai su X
ASL Roma 3: firmato accordo con MMG per sensibilizzazione screening colon retto - Questo pomeriggio, nella sede della ASL Roma 3 in via di Casal Bernocchi a Roma, è stato firmato l’accordo tra la ASL Roma 3 e i Medici di Medicina Generale (MMG), per la loro partecipazione, con ades ... Segnala online-news.it
Salute mentale, ASL Roma 3 e Fondazione Di Liegro firmano accordo biennale - Una sinergica collaborazione per rispondere in maniera sempre più tempestiva e adeguata alle esigenze dei cittadini in cura per problemi di salute mentale. ilmessaggero.it scrive
Il 29 ottobre inaugurazione del terzo Centro Diurno per l’Alzheimer della Asl Roma 3 alla Magliana - La struttura fa parte del Polo costituito da Roma Capitale con le aziende sanitarie romane Si terrà mercoledì 29 ottobre, alle 15 in via della Magliana 173 a Roma, la Festa di inaugurazione del terzo ... Riporta terzobinario.it