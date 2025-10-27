ASL Roma 3 firmato accordo con i Medici di Medicina Generale per gli screening del colon retto

Roma, 27 ottobre 2025 – Questo pomeriggio, nella sede della ASL Roma 3 in via di Casal Bernocchi a Roma, è stato firmat o l’accordo tra la ASL Roma 3 e i Medici di Medicina Generale (MMG), per la loro partecipazione, con adesione personale e su base volontaria, al programma regionale di prevenzione oncologica per lo screening del tumore del colon retto. Alla firma dell’accordo erano presenti il Direttore Generale della ASL Roma 3, Laura Figorilli, il Vicesegretario Regionale Vicario della FIMMG Lazio, Alberto Chiriatti, il delegato sindacale dello Snami, Andrea Filabozzi, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei MMG, i corsisti di Medicina Generale e Maria Rita Noviello, Direttore Screening oncologici ASL Roma 3. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it