Ascolti tv Ranucci con Report riparte da 1,7 mln di spettatori 9.3%

Nella serata tv di ieri, domenica 26 ottobre 2025, in access su Canale5 ‘ La Ruota della Fortuna’ 4.871.000 spettatori pari al 23.71%. Su Rai1 ‘Affari Tuoi’ 4.690.000 spettatori (22.79%). Nel preserale su Rai1 ‘L’Eredità weekend’ 4.391.000 spettatori pari al 24.52%. Su Canale5 ‘Avanti un Altro’ 3.180.000 spettatori (18.52%). Nel daytime al pomeriggio su Rai1 ‘Domenica In’ 2.014.000 spettatori con il 16.25% nella prima parte e 1.451.000 spettatori con il 13.21% nella seconda. ‘Da Noi. a Ruota Libera’ 1.713.000 spettatori con il 13.31%. Su Canale5 ‘Amici’ 3.013.000 spettatori pari al 24.97%. ‘Verissimo’ 2. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ascolti tv, Ranucci con Report riparte da 1,7 mln di spettatori (9.3%)

Altri contenuti sullo stesso argomento

Andrea Scanzi. . Grandi ascolti anche ieri, grazie! Qui è quando parlo della draghiana Meloni e dello spernacchiabile Salvini. Ero in collegamento da Sanremo, perché ieri ho presentato il Premio Tenco all’Ariston. - facebook.com Vai su Facebook

Ascolti tv ieri (26 ottobre): il ritorno di Ranucci è super, De Martino attacca Scotti - Makàri cala ma vince in prima serata (17,1% di share), La Notte nel Cuore 15,3%, bene Fazio, giù Le Iene, Report riparte dal 9,3%: tutti i numeri e dati Auditel ... libero.it scrive

Ascolti TV 26 ottobre: chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, i dati di Report e Makari 4 - Chi ha vinto tra Makari 4 in onda su Rai1, La notte nel cuore in onda su Canale5 e Che tempo che fa in onda sul Nove ... Scrive fanpage.it

Tv, Ranucci con la nuova stagione di Report sfiora il 10% di share. Ma il programma più visto è Makari - Il programma Rai di inchieste giornalistiche era molto atteso dopo l'attentato al giornalista dei giorni scorsi ... Da lasicilia.it