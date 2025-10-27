Ascolti tv ‘Màkari 4’ su Rai1 vince prime time

(Adnkronos) – La fiction 'Màkari 4', trasmessa ieri su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.685.000 spettatori e il 17.1% di share, ieri domenica 26 ottobre. Al secondo posto 'La Notte nel Cuore' su Canale5, che ha conquistato 2.242.000 spettatori e il 15.3% di share. Terzo piazzamento per 'Report' su . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com